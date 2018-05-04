Kayınbabasından Dayak Yiyen 17 Yaşındaki Gelin Hastanelik Oldu!
Adana'da kayınbabasından dayak yiyen 17 yaşındaki genç kız polis karakoluna sığındı. Ense kısmında kanaması ve vücudunun çeşitli yerlerinde morluk olan genç kız hastaneye kaldırıldı.
Adana'da kayınbabasından dayak yiyen 17 yaşındaki genç kız polis karakoluna sığınırken oradan hastaneye kaldırıldı.
DAYAK YİYEN GENÇ KIZ POLİSE SIĞINDI
Adana Yüreğir İlçesi Koza Mahallesi'nde meydana gelen olayda 17 yaşındaki N.Ç. kayınbabası ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle ismi öğrenilemeyen kayınbaba N.Ç.'yi dövmeye başladı. N.Ç. ise yanında bulunan bir yakınıyla birlikte evden kaçarak Köprübaşı Merkezine sığındı.
HASTANEYE KALDIRILDI
Ense kısmında kanaması ve vücudunun çeşitli yerlerinde morluk olan N.Ç. polis merkezine gelen ambulansla Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Genç kızın tedavisi devam ediyor.
Polis olayla alakalı soruşturma başlattı.
YORUMLAR (55)
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Umarım hak etti diyenlerin kızları veya kız kardeşleri vardır. Acaba onlar da böyle dövülseler, yine hak etti diyebilirler mi? Yoksa o zaman çifte standart mı olur? Sebep ne olursa olsun, fiziksel güç üstünlüğü olduğu için kimse kimseyi darp etmeye hakkı yoktur.Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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kayınpederı desteklıyorum .mılletın başına gelmedıgı ıcın anlıyamaz burda trıbunlere oynarlar humanıstlık yaparlar..kımse yorumumda havlamasınCevap Yaz 1 10 Yayından KaldırTUBA: Adınıza bakıldığında bu yoruma şaşırılmaz . . cahil zorba vs vs vs ekleseydiniz2 1 Yayından Kaldır...: SEN HAVLAMIŞSIN ZATEN1 Yayından Kaldır
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Çingena belli tipindenCevap Yaz 1 19 Yayından Kaldır