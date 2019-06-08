Kayınbabası tarafından tüfekle vurulan kişi öldü

Mersin'in Tarsus ilçesinde kayınbabası tarafından av tüfeğiyle vurulan kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Baltalı Mahallesi'nde Mahmut E. (58) ile damadı Emrullah Baş arasında tartışma çıktı.

Tartışma sırasında Mahmut E'nin av tüfeğiyle ateş açması sonucu Baş, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Zanlı, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Mahmut E'nin damadıyla, kızına şiddet uyguladığı gerekçesiyle tartıştığı öne sürüldü.

Kaynak: AA