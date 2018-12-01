Kayınbabanın Damadının Evine Silahla Ateş Açtığı İddiası

Adana'da, kızıyla sorun yaşadığı gerekçesiyle damadının evine tabancayla ateş ettiği öne sürülen kayınbaba gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Şehit Duran Mahallesi'nde Yaşar A'ya ait eve kayınbabası Murat Y. tarafından tabancayla ateş açıldığı ihbarı üzerine olay yerine sevk edildi.

Polis ekipleri, evin bir çok yerine kurşun isabet ettiğini, ancak yaralanan olmadığını belirledi.

Polis, kızıyla yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle damadının evine ateş açtığı ileri sürülen şüpheli Murat Y'yi ruhsatsız tabancayla yakaladı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.