Kayın Biraderine Üç Kurşun Sıktı

Sivas'ta bir kişi alacaklı olduğu kayın biraderini sıktığı üç kurşunla ağır bir şekilde yaraladı.

Edinilen bilgiye göre olay Sivas'ta Merkez ilçeye bağlı Halil Rıfat Paşa Mahallesinde meydana geldi. Olayla S.D. Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi önünde alacaklı olduğu kayın biraderi M.Ç ile karşılaştı. Aralarında alacak verecek meselesi bulunan taraflar önce kavga etti. S.D belinden çıkarttığı silah ile M,Ç.'ye üç at ateş etti. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan M.Ç. Ambulans ile Cumhuriyet Üniversitesi Uygulama ve Araştıra Hastanesine kaldırılırken S.D. suç aletiyle birlikte olay yerine gelen polis ekiplerine teslim oldu. M.Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS

Kaynak: İHA