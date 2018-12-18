Kayıktan Göle Düşen Şahsın Elbiselerine Ulaşıldı

Kayıktan Göle Düşen Şahsın Elbiselerine Ulaşıldı

Samsun'un Bafra ilçesinde göle attığı ağı toplarken kayıktan düşüp gölde kaybolan şahsın elbiselerine ulaşıldı.

Kayıktan Göle Düşen Şahsın Elbiselerine Ulaşıldı

Samsun'un Bafra ilçesinde göle attığı ağı toplarken kayıktan düşüp gölde kaybolan şahsın elbiselerine ulaşıldı.

Derbent Baraj Gölü Boğazkaya Mahallesi batık minare yakınlarında 4 gün önce saat 15.00 sıralarında göle serdiği ağı kontrol etmek için kayıkla göle açılan Onur Özcan (52) dengesini kaybedip göle düşmüştü. Samsun'dan gelen Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği, Sahil Güvenlik ve AFAD ekipleri sürdürdükleri arama çalışmalarında, gölde kaybolan Onur Özcan'ın elbiselerini buldu. Derbent Barajı'nda balık restoranı bulunan Özcan'ı arama çalışmaları sürürüyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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