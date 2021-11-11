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Kayıklar karaya çıktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kayıklar karaya çıktı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle limanda bağlı olan kayıklar vinçlerle karaya çıkarıldı.

ORDU (İHA) - Ordu'nun Fatsa ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle limanda bağlı olan kayıklar vinçlerle karaya çıkarıldı.

Etkili olan rüzgar nedeniyle yat sahipleri ve balıkçı tekneleri tedbir amaçlı limana karaya çıkarıldılar. Dalgaların boyutu 3-4 metreyi bulan sahilde ekipler de herhangi bir olumsuz durum olmaması için hazır halde bekliyorlar. - ORDU

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