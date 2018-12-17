Kayıkla Göle Açıldıktan Sonra Kaybolan Kişiyi Arama Çalışmalarına Ara Verildi

Samsun'un Bafra ilçesinde kayıkla göle açıldıktan sonra haber alınamayan kişiyi arama çalışmalarına ara verildi.

Alınan bilgiye göre, 15 Aralık Cumartesi günü öğle saatlerinde balık avlamak amacıyla Derbent Baraj Gölü'ne açılan Onur Özcan'ın (52) kayığının boş görülmesi üzerine başlatılan arama çalışması bugün de devam etti.

Özcan'ın bulunması için Samsun Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şubesi Sualtı Grup Amirliğine bağlı dalgıç polisler ile Samsun Sahil Güvenlik ekipleri gölde, AFAD ekipleri ise karada arama yaptı.

Öte yandan Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri de arama çalışmalarına destek verdi.

Aramalarda Özcan'a dair bulguya ulaşılamazken hava karardığı için çalışmalara ara verildi.

Arama çalışmalarına yarın yeniden başlanacak.

Kaynak: AA