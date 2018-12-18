Kayıkla Göle Açılan Kişiyi Arama Çalışmaları

Samsun'un Bafra ilçesinde kayıkla açıldığı gölde kaybolan kişi, ekiplerin 4 gündür süren arama çalışmalarına rağmen bulunamadı.

Tekneyle açıldığı Derbent Baraj Gölü'nde kaybolan Onur Özcan'ın (52) bulunması için bugün Samsun Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şubesi Sualtı Grup Amirliğine bağlı dalgıç polisler ile Samsun Sahil Güvenlik ekipleri gölde, AFAD ekipleri ise kıyıda arama yaptı.

Aramalar sonucu, Özcan'a ait olduğu düşünülen ve gölün 15 metre derinliğinde, pantolon, çorap ve tişört bulundu.

Hava karardığı için ara verilen çalışmalara yarın devam edileceği belirtildi.

Arama çalışmalarını izleyen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin de yetkililerden bilgi aldı.



İlçede 4 gün önce balık avlamak amacıyla göle açılan Özcan'ın kayığının boş bulunması üzerine arama başlatılmıştı.

Kaynak: AA