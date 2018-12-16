Samsun'un Bafra ilçesinde kayıkla göle açılan kişiden haber alınamıyor.

Alınan bilgiye göre, öğle saatlerinde balık avlamak amacıyla Derbent Baraj Gölü'ne açılan Onur Özcan'ın (52) kayığını boş şekilde gören yakınları, çevrede arama yaptı.

Özcan'ı bulamayan yakınları, Bafra Jandarma Komutanlığına haber verdi. Jandarma ekiplerinin Samsun Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şubesi Sualtı Grup Amirliğinden yardım istemesi üzerine dalgıç polisler, bölgede dalış gerçekleştirdi.

Yürütülen arama çalışmalarında Özcan'a dair bir bulguya ulaşılamadı.

Çalışmalara, yarın devam edilmek üzere ara verildi.

Çalışmalara AFAD ile sağlık ekipleri de destek verdi.

Onur Özcan'ın yakını Sebahattin Orta, gazetecilere yaptığı açıklamada, arkadaşlarının kendilerine Özcan'ın kayığının başıboş şekilde kapaklara kadar gittiğini söylemeleri üzerine harekete geçtiklerini söyledi.

Motorlu kayıkla Özcan'ın kayığının yanına kadar gittiklerini anlatan Orta, "Kayığın boş olduğunu gördük. Kayığı kenara çekip yetkililere haber verdik. Kayıkta küreklerin biri de yoktu." dedi.