Kayık alabora oldu 2 genç gölette kayboldu
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Kayık alabora oldu 2 genç gölette kayboldu

17.03.2021 21:51 | Son Güncelleme: 17.03.2021 22:01
Kayık alabora oldu 2 genç gölette kayboldu

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde sulama barajında balık tutarken kayıkları alabora olan 3 gençten 2'si gölette kayboldu.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde sulama barajında balık tutarken kayıkları alabora olan 3 gençten 2'si gölette kayboldu.

Alınan bilgilere göre, öğle saatlerinde Karacadağ Mahallesi'nde yaşayan akraba oldukları öğrenilen Jiyan Kengiş (19) ve Mahmut Kengiş (25) ile Ahmet Mindeş (22), Karacadağ bölgesinde bulunan derbi göletine balık tutmaya gitti. Kayığın alabora olmasıyla Jiyan Kengiş (19) ile Ahmet Mindeş (22) suda kaybolurken Mahmut Kengiş (25) ise yüzerek kıyaya çıkmayı başardı.

Yüzerek kurtulan genç olayı jandarma ve ailesine haber verdi. Jandarma ekipleri ile polis su dalgıçları kurtarma ekipleri ile ambulansların olay yerine sevk edilerek gençleri suda kaybolduğu bölgede arama çalışmalarına başladı. Polis dalgıçların aramaları sonuç vermeyince bölgenin karanlık olmasıyla arama çalışmaları durduruldu. Mahmut Kengiş'in ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Olay yerine gelen aile bireyleri sinir krizi geçirdi. Aile bireylerine olay yerinde bulunan 112 ekiplerince müdahale edildi.

Suda kaybolan akraba oldukları öğrenilen Kengiş ile Menteş'i arama çalışmalarının yarın devam edeceği belirtildi. Jandarma ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

(İHA)

Kayık alabora oldu 2 genç gölette kayboldu
Kayık alabora oldu 2 genç gölette kayboldu
Kayık alabora oldu 2 genç gölette kayboldu
Kayık alabora oldu 2 genç gölette kayboldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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