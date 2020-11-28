Kayığını gizleyip kaçan kaçak avcıya 13 bin lira para cezası
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Kayığını gizleyip kaçan kaçak avcıya 13 bin lira para cezası

28.11.2020 12:30 | Son Güncelleme: 28.11.2020 12:35
Kayığını gizleyip kaçan kaçak avcıya 13 bin lira para cezası

BURSA'da kaçak avcılık yapan E.C.'nin Uluabat Gölü kıyısında sakladığı kayığı jandarma ekipleri tarafından bulundu.

BURSA'da kaçak avcılık yapan E.C.'nin Uluabat Gölü kıyısında sakladığı kayığı jandarma ekipleri tarafından bulundu. Ekipler kayıktaki 11 yeşilbaş ördeği Bursa Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim ederken E.C.'ye ise 13 bin 249 lira para cezası kesildi.

Nilüfer Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı ekipleri son zamanlarda Uluabat Gölü'nde kaçak avcılık yapıldığına dair ihbarların artması üzerine harekete geçti. Jandarma ekipleri, Bursa Doğa Koruma ve Milli Parklar Av Koruma ve Kontrol ekipleriyle birlikte Karaoğlan Mahallesi Mustafakemalpaşa Çayı Dereağzı mevkisinde gölde kaçak avcılık yapanlarla ilgili kontrollerini arttırdı. Kontrollerde, kıyıdan 20 metre açıkta üzeri saz ve kamışlarla kamufle edilmiş kayık, kayığın önünde tahta ve demirlere ayaklarından iple bağlanmış mühre olarak kullanılan canlı 11 yeşilbaş ördek, 2 av tüfeği, bir ses cihazı ele geçirildi. Ekipler tüfeklerden birinin ruhsatının E.C.'nin üzerine belirledi. Jandarma ekipleri, ele geçirilen yeşilbaş ördekleri Bursa Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim ederken yasak olmasına rağmen gölde avlanan E.C.'ye ise 13 bin 249 lira cezai işlem uyguladı.

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Kayığını gizleyip kaçan kaçak avcıya 13 bin lira para cezası
Kayığını gizleyip kaçan kaçak avcıya 13 bin lira para cezası
Kayığını gizleyip kaçan kaçak avcıya 13 bin lira para cezası
Kayığını gizleyip kaçan kaçak avcıya 13 bin lira para cezası
Kayığını gizleyip kaçan kaçak avcıya 13 bin lira para cezası
Kayığını gizleyip kaçan kaçak avcıya 13 bin lira para cezası

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Derya EVREN

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