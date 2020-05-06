Kayı Boyu Camii mahyasına "Evde Kal Bilecik" yazıldı

Bilecik'in en büyük camisi olan Kayı Boyu Camii mahyasına "Evde Kal Bilecik" yazıldı.

Bilecik'in en büyük camisi olan Kayı Boyu Camii mahyasına "Evde Kal Bilecik" yazıldı.

Bilecik merkez Hürriyet Mahallesinde hizmet veren 2 bin 500 kişilik 4 minareli Kayıboyu Camii'nin minareleri arasındaki mahyasına bu yıl Korna virüs (Covit-19) salgını nedeniyle "Evde Kal Bilecik" yazıldı. Ramazan ayında çeşitli sözlerin yazıldığı mahyaya bu yıl Korona virüs (Covit-19) salgını nedeniyle böyle bir uygulamaya gidildiği öğrenilirken, Ramazan ayı boyunca bu yazının kalacağı bildirildi. - BİLECİK

Kaynak: İHA