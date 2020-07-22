Kayı Anıtı'nda tahrip edilen yerler onarıldı
Bilecik'te kimliği belirsiz kişiler tarafından tahrip edilen Kayı Anıtı'nın belli yerleri belediye ekiplerince tamiri yapıldı.
22.07.2020 10:39 | Son Güncelleme: 22.07.2020 11:40
Bilecik'te kimliği belirsiz kişiler tarafından tahrip edilen Kayı Anıtı'nın belli yerleri belediye ekiplerince tamiri yapıldı.
İstanbul-Eskişehir çevre yolunda bulunan Kayı Anıtı'na, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından saldırı yapılarak, tahrip edilmişti. O tahrip sonrası Bilecik Belediyene bağlı ekipler kimliği belirsiz kişiler hasar verilen bölgelerin tamiri gerçekleştirildi. - BİLECİK
Kaynak: İHA