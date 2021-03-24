Kayhan; "İstavritin 40-50 liraya satıldığını ömrümüzde hiç görmedik"
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Kayhan; "İstavritin 40-50 liraya satıldığını ömrümüzde hiç görmedik"

24.03.2021 16:02 | Son Güncelleme: 24.03.2021 16:13
Kayhan; 'İstavritin 40-50 liraya satıldığını ömrümüzde hiç görmedik'

Kozlu Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ergün Kayhan, denizlerde balığın az olduğu fiyatların yüksek olduğuna dikkat çekerek "Ömrümüzde hiç bu fiyatlara satıldığını görmedik.

Kozlu Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ergün Kayhan, denizlerde balığın az olduğu fiyatların yüksek olduğuna dikkat çekerek "Ömrümüzde hiç bu fiyatlara satıldığını görmedik. Bir ilki yaşıyoruz" dedi.

Zonguldak'ta 1 Eylül'de av yasağının kalkmasının ardından balıkçılar bir türlü denizden umduğunu bulamadı. Ne palamut ne de hamsiden istediğini alamayan balıkçılar istavrit ve mezgitle yetindi. Zonguldak tezgahlarında istavrit 40 TL, mezgit 25 TL, kalkan balığı ise kilosu 150 ve 250 TL arasında satışa sunuldu. Konuyla ilgili açıklama yapan Kozlu Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ergün Kayhan, "Hamsi balığı olması gereken zamanda olmadı, bu yüzden gelişemedi. Biyolojik gelişimini tamamlayamadığı için küçük kaldı ve yasaklara sebep oldu. Denizinde geç soğuması buna etken oldu. Deniz, Aralık ayının sonunda soğumaya başladı. Havalar çok soğuduğu için istavrit de kendini kuyulara çekti. Balık az olduğu için çok para ediyor. İstavritin 40-50 liraya satıldığını ömrümüzde hiç görmedik. Bunun yanında kalkan balığı da şu an rağbette. Maalesef onun kilosu da 150 liradan başlıyor, 250 liraya kadar çıkıyor" diye konuştu. - ZONGULDAK

Kayhan; 'İstavritin 40-50 liraya satıldığını ömrümüzde hiç görmedik'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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