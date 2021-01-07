Kayhan İskenderoğlu'ndan Alkışlanacak Hareket
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Kayhan İskenderoğlu'ndan Alkışlanacak Hareket

07.01.2021 09:54 | Son Güncelleme: 07.01.2021 09:59
Kayhan İskenderoğlu'ndan Alkışlanacak Hareket

Türkiye'de iskender denince ilk akla gelen, Kebapçı İskender'in dördüncü kuşak temsilcilerinden Kayhan İskender İskenderoğlu, pandemi dönemini değerlendirdi.

153 yıllık köklü bir firma olduklarını ve Türkiye tarihinde kurulan ikinci firma olarak faaliyete geçtiklerini belirten İskenderoğlu, "Pandemi dönemi, bütün işletmeleri olduğu gibi bizi de zorluyor. Biz uzun yıllardır çalışanlarımız ile büyük bir aileyiz. Biz firma olarak elimizden geldiği kadar çalışan hiç kimseyi mağdur etmeyerek bu süreçte personelimizin maaşlarını düzenli olarak ödüyoruz" dedi.

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Kayhan İskenderoğlu ayrıca "Korona aşısının bulunması ve ülkemize gelmesiyle normalleşme sürecinin başlayacağına inanıyoruz. Bu konuyu da yakından takip ediyoruz. Sağlık Bakanlığımıza ve devletimize güveniyoruz. Aşı onayladıktan sonra, bizde işletme olarak gereken çalışmalara hemen başlayacağız" dedi.

Kayhan İskenderoğlu'ndan Alkışlanacak Hareket
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