Kayhan İskenderoğlu'ndan Alkışlanacak Hareket

153 yıllık köklü bir firma olduklarını ve Türkiye tarihinde kurulan ikinci firma olarak faaliyete geçtiklerini belirten İskenderoğlu, "Pandemi dönemi, bütün işletmeleri olduğu gibi bizi de zorluyor. Biz uzun yıllardır çalışanlarımız ile büyük bir aileyiz. Biz firma olarak elimizden geldiği kadar çalışan hiç kimseyi mağdur etmeyerek bu süreçte personelimizin maaşlarını düzenli olarak ödüyoruz" dedi.

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Kayhan İskenderoğlu ayrıca "Korona aşısının bulunması ve ülkemize gelmesiyle normalleşme sürecinin başlayacağına inanıyoruz. Bu konuyu da yakından takip ediyoruz. Sağlık Bakanlığımıza ve devletimize güveniyoruz. Aşı onayladıktan sonra, bizde işletme olarak gereken çalışmalara hemen başlayacağız" dedi.