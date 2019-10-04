Kayhan filmi konusu nedir? Kayhan filmi oyuncuları

04.10.2019 16:27

Başrollerinde Şahan Gökbakar, İrfan Kangı, Gökçe Eyüboğlu'nun olduğu Kayhan filmi beyaz perdeden sonra televizyonda izleyici ile buluştu. Konusu ile izleyicileri ekrana bağlayan Kayhan, oyuncularıyla da izleyenlerin beğenisini topladı. İşte Kayhan filmi oyuncuları ve Kayhan filmi konusu…

KAYHAN FİLMİ KONUSU NEDİR?

Filmin hikayesi okulun geleneksel pilav gününe lise arkadaşlarını görmek için heyecanla gelen Kayhan'ın, kendisine hediye edilen 98 mezunları yıllığını görünce yaşadığı büyük şok ile başlıyor. Lise yıllarından beri dost bildiği herkesin aslında kendisinden nefret ettiğini öğrenen Kayhan, yaşadığı hayal kırıklığını üzerinden atamayınca kahkaha ve komedi dolu bir intikam hikayesinin fitili ateşleniyor. Lise arkadaşları için özenle hazırlanmış planlarını harekete geçiren Kayhan'a bu yolculukta kardeşi bildiği ve onu çok seven Orçun (İrfan Kangı), eşi Sevim (Gökçe Eyüboğlu)'in tüm çabalarına rağmen eşlik ediyor. Her saniyesiyle izleyiciye eğlenceli ve bol kahkahalı zaman geçirme garantisi sunan 'Kayhan'ın fragmanı da komedi dolu sahneleriyle dikkat çekiyor. Kayhan'ın zeka ve muzırlık dolu planları kadar, aksiyon dolu sahneleri ve günümüz dünyasına yapılan ince göndermeler de beğeni toplayacak.

KAYHAN FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Kayhan filminin başrollerinde Şahan Gökbakar, İrfan Kangı, Gökçe Eyüboğlu yer alıyor.

KAYHAN FİLMİ SENARİSTİ KİM?

Kayhan filmi senaristi Togan Gökbakar ve Şahan Gökbakar'dır