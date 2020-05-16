KAYHAKDER'den Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu'na ziyaret Kayseri Hayvanları Koruma Derneği (KAYHAKDER) Başkanı Nilgün Uzel, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu'nu ziyaret ederek sokak hayvanlarına verilen destek için teşekkür etti.

Kayseri Hayvanları Koruma Derneği (KAYHAKDER) Başkanı Nilgün Uzel, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu'nu ziyaret ederek sokak hayvanlarına verilen destek için teşekkür etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Başkan Palancıoğlu, ziyarette yaptığı konuşmada, seçim vaatlerinde söz vermiş olduğu Pati Oyun Parkı'nın yakında hayata geçirileceğini belirtti.

Erenköy Mahallesi'ndeki oyun parkından bahseden Palancıoğlu, "2 bin 500 metrekare alanda pati parkının uygulamasına geçeceğiz. 1,5-2 ay içerisinde de hayvanseverlerin hayvanlarını götürüp gezdirebileceği güvenlikli bir yer olacak. İnşallah sizlerle temelini atıp beraber de açılışını yapacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA