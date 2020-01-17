Kayganlaşan zemin kazaya neden oldu: 2 yaralı
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Kayganlaşan zemin kazaya neden oldu: 2 yaralı

Diyarbakır-Mardin kara yolunda otomobil sürücüsü, kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önündeki kamyonete çarptı.

17.01.2020 15:41 | Son Güncelleme: 17.01.2020 15:46
Kayganlaşan zemin kazaya neden oldu: 2 yaralı

Diyarbakır-Mardin kara yolunda otomobil sürücüsü, kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önündeki kamyonete çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.


Kaza, Diyarbakır-Mardin kara yolunun 20'nci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 21 FA 550 plakalı otomobilin sürücüsü, kar ve yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek önündeki kamyona çarptı. Kazayı görenlerin vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan iki kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA
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