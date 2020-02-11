Kayganlaşan yolda zincirleme kaza: 2 yaralı
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Kayganlaşan yolda zincirleme kaza: 2 yaralı

Kayseri'de karın etkisini göstermesiyle birlikte kayganlaşan yolda meydana gelen zincirleme kazada 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

11.02.2020 18:13 | Son Güncelleme: 11.02.2020 18:14
Kayganlaşan yolda zincirleme kaza: 2 yaralı

'de karın etkisini göstermesiyle birlikte kayganlaşan yolda meydana gelen zincirleme kazada 2 kişi hafif şekilde yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, ilçesi bulvarında bulunan alt geçitte meydana gelen kazada 38 ACD 516, 38 AAF 799, 06 AH 8969 ve 26 VS 115 plakalı araçlar kar yağışından dolayı çarpıştı. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edilirken, Kazada Y.E ve Ş.A isimli 2 şahıs hafif şekilde yaralandı.


Polis ekipleri güvenlik amacıyla yolu trafiğe kapatırken, yaralı 2 şahıs da olay yerindeki müdahalelerinin ardından hastaneye sevk edildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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