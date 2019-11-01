Kayganlaşan yolda trafik lambalarına çarparak durabildi

Kayganlaşan yolda trafik lambalarına çarparak durabildi

Karabük'te yağmur yağışı sonrası kayganlaşan yolda otomobilin trafik lambalarına çarpması sonucu biri çocuk 2 kişi yaralandı.

01.11.2019 09:55
Kayganlaşan yolda trafik lambalarına çarparak durabildi

Karabük'te yağmur yağışı sonrası kayganlaşan yolda otomobilin trafik lambalarına çarpması sonucu biri çocuk 2 kişi yaralandı.


Kaza, gece saatlerinde Kurtuluş Mahallesi Sanayi Kavşağında meydana geldi. Safranbolu istikametinden Karabük'e seyir halinde olan Mustafa A. yönetimindeki 43 SL 871 plakalı otomobil, yağmur yağışı sonrası kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak orta refüje çıkarak trafik lambasına çarptı. Çarpmanın etkisiyle trafik ışığı devrilirken, otomobilde bulunan Remziye A. (73) ve Azra Ece A. (3) yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.