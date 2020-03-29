Kayganlaşan yolda trafik kazası: 2 yaralı
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Bağcılar, Edirne, 3. Sayfa

Kayganlaşan yolda trafik kazası: 2 yaralı

Kayganlaşan yolda trafik kazası: 2 yaralı Bağcılar Edirne istikametinde kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, önce bariyerlere sonra da bir ticari taksiye çarptı.

29.03.2020 14:26 | Son Güncelleme: 29.03.2020 14:27
Kayganlaşan yolda trafik kazası: 2 yaralı

Kayganlaşan yolda trafik kazası: 2 yaralı

İSTANBUL - Bağcılar Edirne istikametinde kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, önce bariyerlere sonra da bir ticari taksiye çarptı. Taksi şoförü ve yolcu yaralandı.

Kaza, saat 12: 30 sıralarında Bağcılar Edirne istikametinde D-100 karayolu üstünde gerçekleşti. İstanbul'da Akşam saatlerinden itibaren etkili yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda 52 DU 984 plakalı aracının direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü yol kenarındaki bariyerlere çarparak, dönmeye başladı. Bu sırada aynı yol üzerinde hareket edem 67 T 5062 plakalı ticari taksiye yandan çarparak bariyerlere ok gibi saplanmasına neden oldu.

Kazada yaralanan taksi sürücüsü ve yolcu olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Kazanın gerçekleştiği yolda kısa süreli trafik yoğunlu oluştu. Çekicinin kazaya karışan araçları kaldırmasından sonra trafik normale döndü.

Kayganlaşan yolda trafik kazası: 2 yaralı

Kaynak: İHA

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Kayganlaşan yolda trafik kazası: 2 yaralı

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