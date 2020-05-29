Kayganlaşan yolda tır araçlara çarparak durdu
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Kayganlaşan yolda tır araçlara çarparak durdu

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yağışlı hava kazaları da beraberinde getirdi.

Kayganlaşan yolda tır araçlara çarparak durdu
29.05.2020 22:58 | Son Güncelleme: 29.05.2020 23:01

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yağışlı hava kazaları da beraberinde getirdi. Kontrolden çıkan tır araçlara çarparken, diğer kazada ise 3 araç birbirine girdi.

Osmangazi İstanbul Caddesi ve Mudanya caddesi üzerinde akşam saatlerinde havalarında yağışlı olması nedeniyle, aynı saatlerde 2 farklı kaza yaşandı. Sağanak yağıştan dolayı kontrolden çıkan bir tır, Mudanya yolu Caddesi'nde araçlara çarparak durabildi. İstanbul Caddesi'nde seyir halinde olan başka bir tır otomobil ile çarpışırken, başka otomobil ise arkadan tıra çarptı. Kazalarda can kaybı yaşanmazken, vatandaşlar yolun yağmur olduğundan dolayı kaydığını söyledi. Bir süre trafiğe kapatılan İstanbul Caddesi ve Mudanya yolu caddesinde uzun kuyruklar oluştu. Olay yerine gelen ambulansla yaralılar hastanelere kaldırdı.

Kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İHA

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