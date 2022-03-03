Kayganlaşan yolda ters kayan araç otomobile çarpıp ters döndü - Haberler

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Kayganlaşan yolda ters kayan araç otomobile çarpıp ters döndü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kayganlaşan yolda ters kayan araç otomobile çarpıp ters döndü

İstanbul (İHA)Bahçelievler'de yağmurdan dolayı kayganlaşan yolda kontrolden çıkan bir araç park halindeki otomobile çarparak ters döndü.

BAHÇELİEVLER, İSTANBUL (İHA) - İstanbul (İHA) Bahçelievler'de yağmurdan dolayı kayganlaşan yolda kontrolden çıkan bir araç park halindeki otomobile çarparak ters döndü. Sürücü kazadan yara almadan kurtuldu.

Olay, Bahçelievler Ahmet Taner Kışlalı Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda 34 NL 0133 plakalı Vahip Dağ yönetimindeki bir araç kontrolden çıkıp park halindeki 34 ZS 5013 plakalı Yeşim A. nın aracına arkadan çaptı. Araç çarpmanın etkisiyle ters döndü. Sürücü Dağ ters dönen araçtan kendi imkanlarıyla çıktı. Olayda herhangi bir yaralanma olayı görülmezken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. Olay yerine gelen polis ekipleri tedbir amaçlı güvenlik önlemleri alarak trafiği tek şeritten yönlendirdi. - İSTANBUL

Kayganlaşan yolda ters kayan araç otomobile çarpıp ters döndü

Kayganlaşan yolda ters kayan araç otomobile çarpıp ters döndü

Kayganlaşan yolda ters kayan araç otomobile çarpıp ters döndü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Bahçelievler, İstanbul, Tragger, 3. Sayfa, Haberler

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