Kayganlaşan yolda takla attı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kayganlaşan yolda takla attı

Kayganlaşan yolda takla attı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda bir araç takla attı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda bir araç takla attı.

Kaza, sabah saatlerinde Zonguldak - Kdz. Ereğli yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kozlu'dan Ereğli'ye seyir halinde olan 67 TE 829 plakalı hafif ticari kamyonet, Terzi Köyü yol ayrımı mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu su kanalına düşerek takla attı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücüyü ambulansa alarak Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kaza sonrası araç kullanılamaz hale gelirken, çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. - ZONGULDAK

Kayganlaşan yolda takla attı
Kayganlaşan yolda takla attı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İzmir-Çanakkale yolunda 3 saat arayla iki ölümlü kaza
İzmir-Çanakkale yolunda 3 saat arayla iki ölümlü kaza
Tekeri patlayıp takla atan midibüsün altında kalan yaralı şahıs kurtarılmayı böyle bekledi
Tekeri patlayıp takla atan midibüsün altında kalan yaralı şahıs kurtarılmayı böyle bekledi
Kayıp genç cinayetinde zanlının kız arkadaşı tutuklandı
Kayıp genç cinayetinde zanlının kız arkadaşı tutuklandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Derya Yanık Devlet Bahçeli Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Ezgi Mola Cem Yılmaz Deniz Akkaya
Spor Muslera Salih Uçan Şenol Güneş Samet Aybaba Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Kayganlaşan yolda takla attı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.9.2021 12:06:42. #1.15#

title