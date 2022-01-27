Kayganlaşan yolda otomobil takla attı: 2 yaralı - Haberler
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Kayganlaşan yolda otomobil takla attı: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kayganlaşan yolda otomobil takla attı: 2 yaralı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde kontrolden çıkan otomobil takla atarak orta refüje devrildi.

SUNGURLU, ÇORUM (İHA) - Çorum'un Sungurlu ilçesinde kontrolden çıkan otomobil takla atarak orta refüje devrildi. Kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Sungurlu- Kırıkkale karayolunun 20. kilometresinde kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 60 AL 276 plakalı otomobil takla atarak orta refüje devrildi. Kazada Selin K. ile Hafize Rana B. yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Araç çekici yardımıyla kaldırılırken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı. - ÇORUM

Kayganlaşan yolda otomobil takla attı: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Kırıkkale, Sungurlu, Otomobil, Çorum, 3. Sayfa, Haber

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