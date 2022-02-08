Kayganlaşan yolda makası kırılan tır yan dönerek trafiği kapattı - Haberler
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Kayganlaşan yolda makası kırılan tır yan dönerek trafiği kapattı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kayganlaşan yolda makası kırılan tır yan dönerek trafiği kapattı Büyükçekmece E-5 Güzelce mevkiinde yağış nedeniyle yağış nedeniyle kayganlaşan yolda makası kırılan tır yan dönerek trafiği kapattı.

BÜYÜKÇEKMECE, İSTANBUL (İHA) - Kayganlaşan yolda makası kırılan tır yan dönerek trafiği kapattı

İSTANBUL - Büyükçekmece E-5 Güzelce mevkiinde yağış nedeniyle yağış nedeniyle kayganlaşan yolda makası kırılan tır yan dönerek trafiği kapattı. Kaza nedeniyle E-5 Beylikdüzü istikametinde yoğun trafik oluştu. Ekiplerin kazaya müdahalesi sürüyor.

Kayganlaşan yolda makası kırılan tır yan dönerek trafiği kapattı

Kayganlaşan yolda makası kırılan tır yan dönerek trafiği kapattı

Kayganlaşan yolda makası kırılan tır yan dönerek trafiği kapattı

İhlas Haber Ajansı / Murat Delice - 3. Sayfa

Büyükçekmece, 3. Sayfa, Haber

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