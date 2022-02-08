Kayganlaşan yolda makası kırılan tır yan dönerek trafiği kapattı
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Kayganlaşan yolda makası kırılan tır yan dönerek trafiği kapattı Büyükçekmece E-5 Güzelce mevkiinde yağış nedeniyle yağış nedeniyle kayganlaşan yolda makası kırılan tır yan dönerek trafiği kapattı.
BÜYÜKÇEKMECE, İSTANBUL (İHA) - Kayganlaşan yolda makası kırılan tır yan dönerek trafiği kapattı
İSTANBUL - Büyükçekmece E-5 Güzelce mevkiinde yağış nedeniyle yağış nedeniyle kayganlaşan yolda makası kırılan tır yan dönerek trafiği kapattı. Kaza nedeniyle E-5 Beylikdüzü istikametinde yoğun trafik oluştu. Ekiplerin kazaya müdahalesi sürüyor.