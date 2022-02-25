Kayganlaşan yolda kontrolden çıkan kamyonet refüje çarptı - Haberler
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Kayganlaşan yolda kontrolden çıkan kamyonet refüje çarptı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kayganlaşan yolda kontrolden çıkan kamyonet refüje çarptı

Ordu'da, sağanak yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan kamyonet refüje çarptı.

Ordu'da, sağanak yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan kamyonet refüje çarptı.

Kaza, Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Durmuş Özyurt idaresindeki 52 ABV 292 plakalı kamyonet, kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak savruldu. Refüje çarparak duran kamyonetin bir kısmı, yolun karşı istikametine geçti. Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, farklı bir kazanın yaşanmaması adına ulaşımı kontrollü olarak sağladı.

Maddi hasar oluşan kamyonet çekici yardımıyla kaldırılırken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ORDU

Kayganlaşan yolda kontrolden çıkan kamyonet refüje çarptı

Kayganlaşan yolda kontrolden çıkan kamyonet refüje çarptı

Kayganlaşan yolda kontrolden çıkan kamyonet refüje çarptı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Atatürk Bulvarı, Kamyonet, Kaza, Ordu, 3. Sayfa, Haberler

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