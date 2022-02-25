Ordu'da, sağanak yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan kamyonet refüje çarptı.

Kaza, Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Durmuş Özyurt idaresindeki 52 ABV 292 plakalı kamyonet, kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak savruldu. Refüje çarparak duran kamyonetin bir kısmı, yolun karşı istikametine geçti. Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, farklı bir kazanın yaşanmaması adına ulaşımı kontrollü olarak sağladı.

Maddi hasar oluşan kamyonet çekici yardımıyla kaldırılırken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ORDU