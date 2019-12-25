Kayganlaşan yolda kaza: 1 ölü, 3 yaralı
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Kayganlaşan yolda kaza: 1 ölü, 3 yaralı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde kayganlaşan yolda meydana gelen trafik kazasında 1 yaşındaki bebek yaşamını yitirdi, aynı aileden 3 kişi yaralandı.

25.12.2019 14:36 | Son Güncelleme: 25.12.2019 14:41
Kayganlaşan yolda kaza: 1 ölü, 3 yaralı

'nın ilçesinde kayganlaşan yolda meydana gelen trafik kazasında 1 yaşındaki bebek yaşamını yitirdi, aynı aileden 3 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre kaza, D-400 kara yolu Muzkent Mezarlığı yakınlarında saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Muğla'dan Mersin istikametine seyir halinde olan Orhan Kırılmaz yönetimindeki 48 E 3336 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden Orhan Kırılmaz'ın otomobili, refüjdeki palmiye ağacına çarparak durabildi.


Kazada otomobilde bulunan sürücü Kırılmaz'ın 1 yaşındaki Nevi adlı bebeği yaşamını yitirdi. Orhan Kırılmaz, eşi Ayla Kırılmaz ve 4 yaşındaki D.K. yaralandı.


Vücudunda kırıklar oluşan sürücü, Gazipaşa Devlet Hastanesindeki ilk müdahalesinin ardından Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Diğer yaralılar ayakta tedavi edildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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