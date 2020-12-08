Kayganlaşan yolda hafif ticari araç takla attı: 1 yaralı
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Kayganlaşan yolda hafif ticari araç takla attı: 1 yaralı

08.12.2020 13:28 | Son Güncelleme: 08.12.2020 13:33
Kayganlaşan yolda hafif ticari araç takla attı: 1 yaralı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza Sungurlu-Çorum karayolu Gafurlu köyü kavşağında meydana geldi. Çorum'dan Sungurlu istikametine seyir halinde olan Teyyar Torun (62) yönetimindeki 55 DV 884 plakalı Fiat Doblo marka hafif ticari araç, kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüje devrildi. Kazayı gören diğer sürücüler durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kazada araç içerisinde sıkışan yaralı Menşure Torun Sungurlu Belediyesi itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu sıkıştığı yerden çıkarılarak, ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili olarak başlatılan soruşturma devam ediyor. - ÇORUM

Kayganlaşan yolda hafif ticari araç takla attı: 1 yaralı
Kayganlaşan yolda hafif ticari araç takla attı: 1 yaralı
Kayganlaşan yolda hafif ticari araç takla attı: 1 yaralı
Kayganlaşan yolda hafif ticari araç takla attı: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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