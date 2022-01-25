KAYGANLAŞAN YOLDA DURAMAYAN KAMYONET APARTMAN BAHÇESİNE DÜŞTÜ - Haberler
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KAYGANLAŞAN YOLDA DURAMAYAN KAMYONET APARTMAN BAHÇESİNE DÜŞTÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ESENYURT'ta yoğun kar yağışı nedeniyle kayganlaşan zeminde sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği kamyonet bir apartmanın bahçesine düştü.

ESENYURT, İSTANBUL (DHA) - ESENYURT'ta yoğun kar yağışı nedeniyle kayganlaşan zeminde sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği kamyonet bir apartmanın bahçesine düştü. Sürücüyü kamyonetten apartman sakinleri çıkardı.

Olay, dün Esenyurt ilçesinde meydana geldi. Yoğun kar yağışı nedeniyle yolların kayganlaşması nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği bir kamyonet, kaymaya başladı. Kamyonet hızını alamayınca bir apartmanın bahçesine düştü. Araçtan sıkışan sürücü çevredekilerin yardımıyla çıkarılırken o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.

KAYGANLAŞAN YOLDA DURAMAYAN KAMYONET APARTMAN BAHÇESİNE DÜŞTÜ

KAYGANLAŞAN YOLDA DURAMAYAN KAMYONET APARTMAN BAHÇESİNE DÜŞTÜ

KAYGANLAŞAN YOLDA DURAMAYAN KAMYONET APARTMAN BAHÇESİNE DÜŞTÜ

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Kamyonet, Esenyurt, kar, Güncel, Haber

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