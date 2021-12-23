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Kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti, okul bahçesine böyle girdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti, okul bahçesine böyle girdi Arnavutköy'de kar yağışı sonrası kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bir okulun bahçesine girdi.

Kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti, okul bahçesine böyle girdi

İSTANBUL - Arnavutköy'de kar yağışı sonrası kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bir okulun bahçesine girdi. Yaşanan kaza anı kameralar yansıdı.

Kaza Arnavutköy Yıldırım Beyazıt Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kar yağışı sonrası kayganlaşan ıslak caddede seyir halindeki bir otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Hızla kaldırıma çıkan otomobil daha sonra cadde üzerinde bulunan özel bir lisenin bahçesine girdi. Kaza anında öğrencilerin derste olması ve bahçede kimsenin olmayışıyla olası bir faciadan dönüldü. Öte yandan yaşanan feci kaza anı saniye saniye kameralara yansıdı.

Kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti, okul bahçesine böyle girdi

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