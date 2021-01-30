Kayganlaşan yolda devrilenTIR'ın taşıdığı tanker zeytinliğe savruldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kayganlaşan yolda devrilenTIR'ın taşıdığı tanker zeytinliğe savruldu

30.01.2021 15:54 | Son Güncelleme: 30.01.2021 16:01
Kayganlaşan yolda devrilenTIR'ın taşıdığı tanker zeytinliğe savruldu

BURSA'da Orhangazi İznik Karayolu Keramet kavşağı yakınlarında yağış nedeniyle kayganlaşan yolda, kontrolden çıkan TIR'ın dorsesinde bulunan tanker, zeytinliğe devrildi.

BURSA'da Orhangazi İznik Karayolu Keramet kavşağı yakınlarında yağış nedeniyle kayganlaşan yolda, kontrolden çıkan TIR'ın dorsesinde bulunan tanker, zeytinliğe devrildi. TIR sürücüsü Tamer Gülçay'ın (26) hafif yaralandığı kazada Orhangazi-İznik karayolu bir süre tek şeritten sağlandı.

Kaza, bugün öğle saatlerinde Orhangazi-İznik Karayolu, Keramet Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Tamer Gülçay (26) idaresindeki 54 LJ 592 plakalı TIR, Orhangazi'den İznik istikametine doğru seyir halindeyken Keramet Mahallesi kavşağı yakınlarında kontrolden çıktı. Yağıştan dolayı kayganlaşan yolda dorsesinde  boş tanker taşıyan tır, zeytinliğe savruldu. Kazada sürücü Tamer Gülçay hafif yaralandı. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi olay yerinde yaptığı araç sürücüsü Gülçay, Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

TRAFİK TEK ŞERİDE DÜŞTÜ

Kaza nedeniyle  Orhangazi-İznik karayolunda trafik bir süre  tek şeritten verildi. TIR'ın devrilen dorsesiyle tankerin vinç yardımı ile olay yerinden kaldırılmasından sonra trafik tekrar normale döndü. Jandarma ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü dökümü

---------------------

-Kaza yerinden detaylar

Haber:  Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), - Kamera: BURSA,

 


Kayganlaşan yolda devrilenTIR'ın taşıdığı tanker zeytinliğe savruldu
Kayganlaşan yolda devrilenTIR'ın taşıdığı tanker zeytinliğe savruldu
Kayganlaşan yolda devrilenTIR'ın taşıdığı tanker zeytinliğe savruldu
Kayganlaşan yolda devrilenTIR'ın taşıdığı tanker zeytinliğe savruldu
Kayganlaşan yolda devrilenTIR'ın taşıdığı tanker zeytinliğe savruldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan BOZBEY

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Özcan Deniz Feyza Aktan Cemal Hünal Demet Akalın
Spor Serdar Aziz Gökhan Gönül Rıza Çalımbay Mustafa Cengiz Ferdi Kadıoğlu
Tüm Haberler Ankara İstifa Beşiktaş Gaziantep
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kayganlaşan yolda devrilenTIR'ın taşıdığı tanker zeytinliğe savruldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.1.2021 16:01:02. #1.14#
title