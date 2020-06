Kayganlaşan yolda can pazarı - Kayganlaşan yolda can pazarı Kayseri'de kayganlaşan yolda meydana gelen kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı Kayseri'de meydana gelen trafik kazasında can pazarı yaşandı.

- Kayganlaşan yolda can pazarı Kayseri'de kayganlaşan yolda meydana gelen kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı KAYSERİ - Kayseri'de meydana gelen trafik kazasında can pazarı yaşandı. İki otomobilin çarpıştığı kazada, 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Kayseri - Malatya yolu Mimarsinan mevkiinde, yağmurun etkili olmasıyla kayganlaşan yolda 38 VU 162 ve 38 FB 470 plakalı otomobil çarpıştı. Kazanın etkisi ile savrulan 38 FB 470 plakalı otomobil ters dönerken, kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda 112, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar ekiplerin çalışmaları sonrası çıkarıldı. 112 ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar, hastanelere sevk edildi. Polis tarafından yol üzerinde güvenlik önlemi alınarak trafiğin kontrollü akması sağlanırken, araçlar da yapılan incelemelerin ardından çekici ile bulundukları yerden kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. Kaynak: İHA