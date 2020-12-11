Kayganlaşan yolda bariyere çarpan otomobil takla attı: 5 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Kayganlaşan yolda bariyere çarpan otomobil takla attı: 5 yaralı

11.12.2020 11:24 | Son Güncelleme: 11.12.2020 11:29
Kayganlaşan yolda bariyere çarpan otomobil takla attı: 5 yaralı

Denizli'nin Tavas ilçesinde kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil, bariyerlere çarparak takla attı.

Denizli'nin Tavas ilçesinde kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil, bariyerlere çarparak takla attı. Kazada yaralanan 5 kişi itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı.

Kaza, Tavas ilçesi Kançer mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Denizli istikametinden Tavas'a doğru giden ve içerisinde B.K., E.S., A.K., B.A., E.M.O.'nun bulunduğu otomobil, yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak takla attı. Kazayı gören çevresi vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık görevlileri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, yaralıları takla atan otomobilden çıkarmak için çalışma başlattı. Hurdaya dönen araçta yaralılar sırayla çıkartılarak sağlık görevlilerine teslim edildi. Görevliler yaralılara ilk müdahalenin ardından Tavas Devlet Hastanesine kaldırdı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kayganlaşan yolda bariyere çarpan otomobil takla attı: 5 yaralı
Kayganlaşan yolda bariyere çarpan otomobil takla attı: 5 yaralı
Kayganlaşan yolda bariyere çarpan otomobil takla attı: 5 yaralı
Kayganlaşan yolda bariyere çarpan otomobil takla attı: 5 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Kayganlaşan yolda hafif ticari araç takla attı: 1 yaralı
Kayganlaşan yolda hafif ticari araç takla attı: 1 yaralı
Tıra arkadan çarpan otomobil takla attı: 2 yaralı
Tıra arkadan çarpan otomobil takla attı: 2 yaralı
Son dakika haberleri! Kayganlaşan yolda otomobil takla attı, bir aile ölümden döndü
Son dakika haberleri! Kayganlaşan yolda otomobil takla attı, bir aile ölümden döndü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Lütfi Elvan Hulusi Akar Ekrem İmamoğlu Zehra Zümrüt Selçuk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cemal Hünal Acun Ilıcalı Demet Özdemir Farah Zeynep Abdullah
Spor Sörloth Erol Bulut Şenol Güneş Ersun Yanal Pierre Webo
Tüm Haberler Pfizer Samsun Antalya Azerbaycan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kayganlaşan yolda bariyere çarpan otomobil takla attı: 5 yaralı - Denizli
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.12.2020 11:47:20. #1.14#
title