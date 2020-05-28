Kayganlaşan yolda aşırı hız felakete neden oldu... E-5 domates tarlasına döndü: 6 yaralı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kayganlaşan yolda aşırı hız felakete neden oldu... E-5 domates tarlasına döndü: 6 yaralı

Gün boyunca İstanbul genelinde etkili olan sağanak yağmur gece de etkisini devam ettirdi.

Kayganlaşan yolda aşırı hız felakete neden oldu... E-5 domates tarlasına döndü: 6 yaralı
28.05.2020 04:39 | Son Güncelleme: 28.05.2020 04:39

Gün boyunca İstanbul genelinde etkili olan sağanak yağmur gece de etkisini devam ettirdi. Aşırı hız ve yağmurdan dolayı kayganlaşan asfalt D-100 Karayolunu savaş alanına çevirdi. Domates yüklü kamyonetin yan yattığı trafik kazasında D-100 karayolu domates tarlasına dönerken yaralılar hastaneye götürüldü.

Kaza yapan araçtakilere yardım için duran otomobile hızla çarptı

Ortalığın savaş alanına döndüğü feci kaza, saat 03.15 sıralarında D-100 Karayolu Küçükyalı mevkinde meydana geldi. Ankara istikametinde sürücüsüyle birlikte iki kişinin bulunduğu domates yüklü 35 YH 949 plakalı kamyonete aşırı hızlı olduğu iddia edilen içerisinde dört kişinin bulunduğu 34 AEL 761 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kamyonet yan yatıp metrelerce sürüklenirken dört kişinin bulunduğu otomobil hurdaya döndü. Kazayı gören bazı sürücüler yardım için durdukları esnada ikinci bir kaza meydana geldi. Kamyonet ve otomobildeki yaralıları kurtarmak için seferber olan bir vatandaşın aracını fark edemeyen 34 UK 4068 plakalı otomobil hızla kazanın olduğu noktaya daldı. Herhangi bir yaralanmanın olmadığı ikinci kazada facianın eşiğinden dönülürken sinirler gerildi. Polis ekiplerinin kısa sürede kontrolü ele aldığı kaza noktasında araç içerisindeki dört kişi ve kamyonet içerisinde ki iki kişi olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Kazazedelerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. İkinci kazaya neden olan sürücü ise araçtan burnu bile kanamadan çıkmayı başardı.

Polis ekipleri alkol testi yaptı

Kaza sonrası D-100 Karayolu domates kasaları ve domateslerle dolarken, polis ekipleri sürücülere alkol testi yaptı. Kazanın nasıl meydana geldiğinin belirlenmesi için çalışma başlatan ekipler öncelikle kaza yerinde bulunan sürücü ve yolcuların kaza anını anlatmasını istedi. Çevredeki mobese görüntülerinin de incelendiği belirtilirken kaza geniş çaplı olarak soruşturuluyor. Kazaya karışan üç otomobil ve bir yan yatmış kamyonetin kaldırılmasının ardından yola dökülen domatesler belediye ekiplerince temizlendi. D-100 Karayolu Küçükyalı mevkinde trafik yaklaşık bir saat polis ekiplerince durdurulurken Ankara istikametinde trafik yan yoldan iki şeritten kontrollü olarak sağlandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Trump, polis tarafından boğularak öldürülen George Floyd hakkında ilk kez konuştu Haber
Trump, polis tarafından boğularak öldürülen George Floyd hakkında ilk kez konuştu
Birçok ilde görülen göktaşı ile ilgili ilk açıklama geldi: Bu tam anlamıyla bir meteor olayıdır Haber
Birçok ilde görülen göktaşı ile ilgili ilk açıklama geldi: Bu tam anlamıyla bir meteor olayıdır
Acun Ilıcalı, en büyük pişmanlığının ne olduğunu açıkladı Haber
Acun Ilıcalı, en büyük pişmanlığının ne olduğunu açıkladı
Yaş hali 60 lira olan ancak işlenmiş toz hali 1.000 liraya kadar çıkan salepte hasat sürüyor Haber
Yaş hali 60 lira olan ancak işlenmiş toz hali 1.000 liraya kadar çıkan salepte hasat sürüyor
Rus gazeteciden dans etmesini isteyen Cüneyt Özdemir, 'Altımda bir şey yok' cevabıyla kahkahaya boğuldu Haber
Rus gazeteciden dans etmesini isteyen Cüneyt Özdemir, "Altımda bir şey yok" cevabıyla kahkahaya boğuldu
Belgesellere taş çıkartan görüntü! Yılanın balık avı kameraya yansıdı Haber
Belgesellere taş çıkartan görüntü! Yılanın balık avı kameraya yansıdı
15 ilde uygulanan seyahat yasağı 3 Haziran'da bitecek; park, bahçe vb. alanlar maske zorunluluğu ile yeniden açılacak
15 ilde uygulanan seyahat yasağı 3 Haziran'da bitecek; park, bahçe vb. alanlar maske zorunluluğu ile yeniden...
Oyuncu Pelin Ermiş, mini şortlu pozlarıyla yeni imajını gözler önüne serdi
Oyuncu Pelin Ermiş, mini şortlu pozlarıyla yeni imajını gözler önüne serdi
Abdülhamid'in rüyası olan Filyos Projesi, Zonguldak'ta hızla yükseliyor! 12 bin kişiye istihdam sağlayacak
Abdülhamid'in rüyası olan Filyos Projesi, Zonguldak'ta hızla yükseliyor! 12 bin kişiye istihdam sağlayacak
ABD'de polisin boğarak öldürdüğü siyahi genç olayında yeni görüntüler ortaya çıktı
ABD'de polisin boğarak öldürdüğü siyahi genç olayında yeni görüntüler ortaya çıktı
Ukrayna'da Türk turistler, 'en cömert turist' seçildi
Ukrayna'da Türk turistler, "en cömert turist" seçildi
Cem Yılmaz, ilk kez Serenay Sarıkaya'yla fotoğrafını paylaştı
Cem Yılmaz, ilk kez Serenay Sarıkaya'yla fotoğrafını paylaştı
Son Dakika: Türkiye'de 27 Mayıs günü koronavirüsten 34 kişi hayatını kaybetti, 1035 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 27 Mayıs günü koronavirüsten 34 kişi hayatını kaybetti, 1035 yeni vaka tespit edildi
Bayern Münih'li Thomas Müller, hız rekoru kıran Davies'i çizgi film karakteri Road Runner'a benzetti
Bayern Münih'li Thomas Müller, hız rekoru kıran Davies'i çizgi film karakteri Road Runner'a benzetti
Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nın açılışında konuşan Bahçeli: Bu ada alacakaranlık bir devrin simgesidir
Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nın açılışında konuşan Bahçeli: Bu ada alacakaranlık bir devrin simgesidir
Katıldığı fuarı fırsata çeviren Bursalı firma, ABD'ye minibüs ihraç etmeye başladı
Katıldığı fuarı fırsata çeviren Bursalı firma, ABD'ye minibüs ihraç etmeye başladı
Yapı Kredi uluslararası piyasalardan sağladığı kaynağı 970 milyon dolara yükseltti
Yapı Kredi uluslararası piyasalardan sağladığı kaynağı 970 milyon dolara yükseltti
Camiler bu hafta cuma namazıyla ibadete açılacak! İşte uyulması gereken kurallar
Camiler bu hafta cuma namazıyla ibadete açılacak! İşte uyulması gereken kurallar
Sokağa çıkma yasağına rağmen bayramlaşmaya gitti, 13 kişiye koronavirüs bulaştırdı
Sokağa çıkma yasağına rağmen bayramlaşmaya gitti, 13 kişiye koronavirüs bulaştırdı
Fenerbahçe, Manisa Futbol Kulübü'nden Yiğit Kerem'i kadrosuna katmak istiyor
Fenerbahçe, Manisa Futbol Kulübü'nden Yiğit Kerem'i kadrosuna katmak istiyor
Azgın boğa panik yarattı! Önce kamyoneti metrelerce sürükledi ardından sahiplerini kovaladı
Azgın boğa panik yarattı! Önce kamyoneti metrelerce sürükledi ardından sahiplerini kovaladı
Oyun oynayan çocuklar cansız beden buldu! Mahalleli böyle izledi
Oyun oynayan çocuklar cansız beden buldu! Mahalleli böyle izledi
Koronavirüs nedeniyle satış yapamayan balıkçılar vatandaşlara 'Balık yiyin' çağrısı yaptı
Koronavirüs nedeniyle satış yapamayan balıkçılar vatandaşlara "Balık yiyin" çağrısı yaptı
İlginç anma töreni! Bu kez darağacına darbeler asıldı
İlginç anma töreni! Bu kez darağacına darbeler asıldı
Türkiye'nin konuştuğu Robin Hood, bu kez yarım milyonluk veresiye defterini satın aldı
Türkiye'nin konuştuğu Robin Hood, bu kez yarım milyonluk veresiye defterini satın aldı
Premier Lig'de temaslı antrenmanlara izin çıktı
Premier Lig'de temaslı antrenmanlara izin çıktı
İç savaştan kaçan çocuklar, sulama kanalında ölümüne serinliyor
İç savaştan kaçan çocuklar, sulama kanalında ölümüne serinliyor
TFF Sağlık Kurulu, Futbola Dönüş Öneri Protokolü'nü güncelledi! Pozitif vaka çıkan takıma ve rakibine test yapılacak
TFF Sağlık Kurulu, Futbola Dönüş Öneri Protokolü'nü güncelledi! Pozitif vaka çıkan takıma ve rakibine test...
Evinin önünde araba yıkanmasına kızan kadın, lüks cipin üzerine çöp döktü
Evinin önünde araba yıkanmasına kızan kadın, lüks cipin üzerine çöp döktü
Aşk Adası'nın tanınan ismi Anna Vakili, bir parkta genç kızla kavga etti
Aşk Adası'nın tanınan ismi Anna Vakili, bir parkta genç kızla kavga etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Rüştü Zorlu Süleyman Soylu Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Uğur Akbaş Özkan Uğur Hatice Çarpar Mehmet Ali Erbil
Spor Ersun Yanal Ergin Ataman Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu Malcolm Thomas
Daha Fazla Avrupa Twitter Yassıada Instagram
Şu an buradasınız: Kayganlaşan yolda aşırı hız felakete neden oldu... E-5 domates tarlasına döndü: 6 yaralı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.5.2020 04:42:38. #1.14#
title