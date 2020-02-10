Kayganlaşan yolda 11 aracın karıştığı trafik kazası: 3 yaralı
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Kayganlaşan yolda 11 aracın karıştığı trafik kazası: 3 yaralı

Ordu'da 11 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

10.02.2020 19:43 | Son Güncelleme: 10.02.2020 19:43
Kayganlaşan yolda 11 aracın karıştığı trafik kazası: 3 yaralı

'da 11 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.


Kaza, Gülyalı ilçesi Karadeniz Sahil Yolu 'dan Ordu istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir yolcu otobüsü, 2 tır ve 8 otomobil, yoldaki aşırı buzlanma nedeniyle zincirleme trafik kazasına karıştı. Kaza sonrası farklı araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere götürüldü. Kaza nedeniyle Giresun-Ordu istikameti yaklaşık 40 dakika ulaşıma kapanırken, Ordu'nun giriş ve çıkışlarında tırların girişi geçici olarak durduruldu.


Kent merkezinde sıcaklığın eksi 5 dereceye kadar düştüğü Ordu'da polis ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. - ORDU

Kaynak: İHA
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