Kayganlaşan yol kazaya neden oldu: 3 yaralı
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Kayganlaşan yol kazaya neden oldu: 3 yaralı

Mardin-Diyarbakır karayolunda yağış nedeni ile kayganlaşan yolda kontrolden çıkan araç istinat duvarına çaptı.

20.03.2020 12:27 | Son Güncelleme: 20.03.2020 12:27
Kayganlaşan yol kazaya neden oldu: 3 yaralı

Mardin-Diyarbakır karayolunda yağış nedeni ile kayganlaşan yolda kontrolden çıkan araç istinat duvarına çaptı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Mardin-Diyarbakır karayolu Eroğlu Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, sürücüsünün ismi henüz öğrenilmeyen 47 AAH 027 plakalı otomobil yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Karayolu üzerinde zikzaklar çizen otomobil, takla atarak yol kenarında bulunan istinat duvarına çarparak ters durabildi. Kazada sürücü ile birlikte araçta bulunan 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Mardin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İHA

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