D-100 karayolunda aşırı hız yapan kamyonet devrildi: 2 yaralı

Maltepe D-100 karayolunda aşırı hızla seyreden kamyonet devrildi. Kazada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Maltepe D-100 karayolu Küçükyalı mevkiinde sabah saat 08.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, sokağa çıkma kısıtlamasında aşırı hızla seyreden 34 BVM 144 plakalı kamyonet, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile devrildi. Yolun sağ tarafında yan yatan kamyonette bulunan malzemeler yollara saçılırken, şoför sürücü koltuğunda sıkıştı. Kamyonet şoförü Mehmet A. kendi çabalarıyla sıkıştığı yerden kurtulurken, yanında bulunan Ali E. de yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 2 şahıs ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı