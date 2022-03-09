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Kaygan zemin kazaya yol açtı: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Ümit Güngör - Yerel
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Kaygan zemin kazaya yol açtı: 2 yaralı Ordu'nun Ünye ilçesinde kaygan zeminin yol açtığı kazada 2 kişi yaralandı.

ÜNYE, ORDU (İHA) - Kaygan zemin kazaya yol açtı: 2 yaralı

ORDU - Ordu'nun Ünye ilçesinde kaygan zeminin yol açtığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Gölevi Mahallesi devlet sahil yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun istikametinden Ünye şehir merkezine seyir halinde olan Emre A. yönetimindeki 52 AAH 786 plakalı otomobil, Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi karşısında yağışlı havanın etkisi ve kaygan zeminin oluşmasıyla trafik ışıklarında durmakta olan Arzu K.'nin kullandığı 55 AFB 584 plakalı otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle Emre A. ve yanında bulunan Efe A. yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Ünye Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaygan zemin kazaya yol açtı: 2 yaralı

Kaygan zemin kazaya yol açtı: 2 yaralı

Kaygan zemin kazaya yol açtı: 2 yaralı

Kaygan zemin kazaya yol açtı: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı / Ümit Güngör - Yerel

Samsun, Kaza, Ordu, Ünye, 3. Sayfa, Yerel, Haberler

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