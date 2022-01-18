Kaygan yolda süt kamyonu devrildi: 1 yaralı - Haberler
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Kaygan yolda süt kamyonu devrildi: 1 yaralı

Kaygan yolda süt kamyonu devrildi: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kayseri'nin Develi ilçesinde kaygan yolda süt kamyonunun devrildiği kazada 1 kişi yaralandı.

KAYSERİ (İHA) - Kayseri'nin Develi ilçesinde kaygan yolda süt kamyonunun devrildiği kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Çaylıca Mahallesi'nde meydana gelen kazada, kar yağışı sebebi ile kayganlaşan yolda giden süt kamyonu devrildi. Kamyon içerisindeki bir kişi yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

Yaralı sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, devrilen kamyon çekici ile bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Kayseri, kar, 3. Sayfa, Haber

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