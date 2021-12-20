KAYGAN YOLDA DEVRİLEN MİDİBÜSTE 4 KİŞİ YARALANDI

TOROSLAR, MERSİN (DHA) - MERSİN'de yağış nedeniyle kayganlaşan yoldan kontrolden çıkarak devrilen midibüsteki 4 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde merkez Toroslar ilçesi Gözne Karayolu'nda meydana geldi. Serkan T. yönetimindeki 33 AFB 339 plakalı midibüs, akşam saatlerinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, aynı aileden sürücü Serkan T. ile birlikte Hakan T, Yunus Emre T. ve Baver T. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Mersin istikametine bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, midibüsün yoldan kaldırılmasıyla normale döndü.