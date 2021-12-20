KAYGAN YOLDA DEVRİLEN MİDİBÜSTE 4 KİŞİ YARALANDI - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

KAYGAN YOLDA DEVRİLEN MİDİBÜSTE 4 KİŞİ YARALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MERSİN'de yağış nedeniyle kayganlaşan yoldan kontrolden çıkarak devrilen midibüsteki 4 kişi yaralandı.

TOROSLAR, MERSİN (DHA) - MERSİN'de yağış nedeniyle kayganlaşan yoldan kontrolden çıkarak devrilen midibüsteki 4 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde merkez Toroslar ilçesi Gözne Karayolu'nda meydana geldi. Serkan T. yönetimindeki 33 AFB 339 plakalı midibüs, akşam saatlerinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, aynı aileden sürücü Serkan T. ile birlikte Hakan T, Yunus Emre T. ve Baver T. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Mersin istikametine bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, midibüsün yoldan kaldırılmasıyla normale döndü.

KAYGAN YOLDA DEVRİLEN MİDİBÜSTE 4 KİŞİ YARALANDI

KAYGAN YOLDA DEVRİLEN MİDİBÜSTE 4 KİŞİ YARALANDI

KAYGAN YOLDA DEVRİLEN MİDİBÜSTE 4 KİŞİ YARALANDI

İSTANBUL-SULTANBEYLİ'DE CİP BARİYERE ÇARPTI: 2 YARALI

İSTANBUL-SULTANBEYLİ'DE CİP BARİYERE ÇARPTI: 2 YARALI

 Kars-Erzurum yolunda otobüs devrildi, 4 kişi öldü, 18 kişi yaralandı

Kars-Erzurum yolunda otobüs devrildi, 4 kişi öldü, 18 kişi yaralandı

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title