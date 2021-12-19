Mersin'de devrilen midibüsteki 4 kişi yaralandı - Haberler
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Mersin'de devrilen midibüsteki 4 kişi yaralandı

AA / Serkan Avci - Haberler | Güncel

Mersin'in Toroslar ilçesinde, midibüsün devrilmesi sonucu yaralanan, aynı aileden 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

TOROSLAR, MERSİN (AA) - Mersin'in Toroslar ilçesinde, midibüsün devrilmesi sonucu yaralanan, aynı aileden 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Serkan T. idaresindeki 33 AFB 339 plakalı midibüs, kentte sabah saatlerinden itibaren etkisini sürdüren yağış nedeniyle kayganlaşan Gözne- Mersin yolunda kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada, aynı aileden, sürücü ile birlikte Hakan T, Yunus Emre T. ve Baver T. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Bölgeye ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Mersin istikametine bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, midibüsün yoldan kaldırılmasıyla normale döndü.

Mersin'de devrilen midibüsteki 4 kişi yaralandı

Mersin'de devrilen midibüsteki 4 kişi yaralandı

Mersin'de devrilen midibüsteki 4 kişi yaralandı

Mersin'de devrilen midibüsteki 4 kişi yaralandı

Mersin'de devrilen midibüsteki 4 kişi yaralandı

Mersin'de devrilen midibüsteki 4 kişi yaralandı

Mersin'de devrilen midibüsteki 4 kişi yaralandı

Mersin'de devrilen midibüsteki 4 kişi yaralandı

Mersin'de devrilen midibüsteki 4 kişi yaralandı

Mersin'de devrilen midibüsteki 4 kişi yaralandı

Mersin'de devrilen midibüsteki 4 kişi yaralandı

Mersin'de devrilen midibüsteki 4 kişi yaralandı

Mersin'de devrilen midibüsteki 4 kişi yaralandı

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AA / Serkan Avci - Son Dakika Haberleri

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