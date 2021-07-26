Kaygan yolda aracının kontrolünü kaybeden sürücü taksiye çarptı

Sarıyer'de yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda aracının direksiyon kontrolünü kaybeden kadın sürücü, taksiye çarptı.

Sarıyer'de yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda aracının direksiyon kontrolünü kaybeden kadın sürücü, taksiye çarptı. Yaralı taksi sürücüsü hastaneye kaldırılırken, trafik kaza nedeniyle durma noktasına geldi.

Olay, Sarıyer Ayazağa'da Maslak istikametinden TEM otoyolunun kesiştiği noktada meydana geldi. 34 ZT 4730 plakalı aracın kadın sürücüsü, yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda direksiyon kontrolünü kaybedince yan yoldan gelen bir taksiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle taksi bariyerlere çarparak durabildi. Kazada yaralanan taksi şoförü Davut T. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri kadın sürücüne alkol testi yaptı. Araçların çekici tarafından olay yerinden kaldırılmasının ardından durma noktasına gelen trafik de normale döndü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı