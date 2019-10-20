Kaygan yol faciaya neden oluyordu

Kaygan yol faciaya neden oluyordu

Samsun'un Bafra ilçesinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda bir araç elektrik direğine çarptı.

20.10.2019 12:43
Kaygan yol faciaya neden oluyordu

Samsun'un Bafra ilçesinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda bir araç elektrik direğine çarptı.


Kaza, Lengelli Mahallesi yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sürmeli Mahallesi'nde düzenlenen tohum takas şenliğine giden iki araç, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kaza yaptı. Sürmeli istikametine giden kamyonet, yokuş aşağı inerken kayarak yoldan çıkıp elektrik direğine çarptı. Arkasından gelen hafif ticari aracın sürücüsünün de panikleyerek frene basması sonucu araç kayarak yoldan çıktı. Her iki araçta da maddi hasar meydana gelirken, ölen ya da yaralanan olmadı. Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapandı. Araçların çekilmesinin ardından yol yeniden trafiğe açıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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