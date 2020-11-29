KAYEMA'dan Melikgazi'nin ağaçlandırma çalışmasına övgü
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KAYEMA'dan Melikgazi'nin ağaçlandırma çalışmasına övgü

29.11.2020 12:24 | Son Güncelleme: 29.11.2020 12:27
KAYEMA'dan Melikgazi'nin ağaçlandırma çalışmasına övgü

Kayseri Erozyonla Mücadele ve Ağaçlandırma Vakfı (KAYEMA) Başkanı Erdoğan Doğan, Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu'nu ziyaret etti.

Kayseri Erozyonla Mücadele ve Ağaçlandırma Vakfı (KAYEMA) Başkanı Erdoğan Doğan, Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu'nu ziyaret etti.

Başkan Erdoğan Doğan'ı ve beraberindekileri belediyede misafir eden Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, "KAYEMA Vakfı Başkanı Erdoğan Doğan'ı ve beraberindekileri belediyemizde ağırladık. Nazik ziyaretleri için kendilerine teşekkür ediyorum. 2020 yılını Melikgazi'de ağaçlandırma yılı ilan ettik. Farklı illerden çeşitli türlerde aldığımız 15 ve 50 yaş arası ağaçları toprakla buluşturmaya devam ediyoruz. 2020 yılını ağaçlandırma yılı ilan etmiştik. İnşallah Melikgazi'mizde ağaç dikim mücadelemiz devam ediyor. İnşallah ilçemiz yemyeşil bir ilçe konumuna yükselecek. Melikgazi olarak her gün ağaç dikim etkinliğimiz oluyor. Tüm milletimizle ağaç sevgisini yediden yetmişe yayarak gelecek nesillerimize daha yeşil, daha güzel bir ülke miras bırakmamız lazım." dedi.

KAYEMA Vakfı Başkanı Erdoğan Doğan ise, Melikgazi Belediyesi'nin doğanın korunmasına büyük önem gösterdiğini hatırlatarak Başkan Dr. Palancıoğlu'na ilçeyi ağaçlandırma çalışmaları adına teşekkür etti ve "2020 yılını ağaçlandırma yalı ilan eden Melikgazi Belediyesi 15 ile 50 yaş arası ağaçları Kayseri'ye dikip zamandan kazanıyor. Bu durum takdire şayandır." diye konuştu. - KAYSERİ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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