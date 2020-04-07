KAYDI, TESTİ OLMAYAN KUMAŞ MASKE TAKANLARA UYARI: SİZİ KORUYAYIM DERKEN HASTA EDER
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KAYDI, TESTİ OLMAYAN KUMAŞ MASKE TAKANLARA UYARI: SİZİ KORUYAYIM DERKEN HASTA EDER

KORONAVİRÜS salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında vatandaşlara toplu ulaşım araçları, market ve pazar yerlerinde maske takma zorunluluğu getirildi.

07.04.2020 14:29 | Son Güncelleme: 07.04.2020 14:29
KAYDI, TESTİ OLMAYAN KUMAŞ MASKE TAKANLARA UYARI: SİZİ KORUYAYIM DERKEN HASTA EDER
KORONAVİRÜS  salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında vatandaşlara toplu ulaşım araçları, market ve pazar yerlerinde maske takma zorunluluğu getirildi. Vatandaşların maskeye olan talebi artarken, uzmanlar da nano teknolojiyle üretildiği iddia edilerek satılan siyah kumaş maskelerle ilgili vatandaşları uyarıyor. TOBB Tıbbi Cihaz Medikal Sektör Başkan Yardımcısı Veysi Cengiz Balçık, bu maskelerle ilgili, "Özellikle son zamanlarda nano yüz maskesi olarak piyasada olan kumaş maskelerin hiçbir kaydı, testi belirlenmemiş durumda. Bizim bu maskelerle ilgili en büyük endişemiz, kullanıcıların bu maskeyi kullanırken korunmaktan çok hasta olmalarıö dedi. Balçık, "Aldığınız kutuların üzerinde de 'CE' işareti, tanımlama numarası ve ÜTS (Ürün Takip Sistemi) belgesini arayın." diye konuştu.

"BU MASKELERİN HİÇBİR KAYDI VE TESTİ YOK"

Koronavirüs salgını nedeniyle ülke genelinde her geçen yeni tedbirler alınmaya devam ediyor. Bu tedbirler kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından sonra toplu ulaşım araçları, market ve pazar yerlerinde maske kullanımı zorunlu hale getirilmişti. Maskeye olan talep artınca medikal ve eczaneler dışında birçok yerde maske üretimine ve satışına başlandı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Tıbbi Cihaz Medikal Sektör Başkan Yardımcısı Veysi Cengiz Balçık ise usulüne uygun şartlarda ve doğru hammaddeyle üretilmeyen maskeler ile ilgili şunları söyledi: Maskeler, kişisel koruyucu olarak kullanılan maskeler ve sağlık sektöründe kullanılan cerrahi maskeler olarak ikiye ayrılır. Maske üretimi komplike bir iştir. Tıbbi cihaz direktifleri ile üretmeniz gerekir. Bunun da 4703 sayılı bir kanunu vardır. Bu kanun çerçevesinde ve direktifler doğrultusunda üretmeniz gerekir. Ancak son zamanlarda görüyoruz ki piyasada nano maskeler, koruyucu maskeler adı altında piyasaya arz edilen birçok maske var. Halbuki bu maskelerin belirli bir kontrol altında, steril ortamlarda, partikül sayısının az olduğu ortamlarda üretilmesi gerekir. Özellikle son zamanlarda nano yüz maskesi olarak piyasada olan kumaş maskelerin hiçbir kaydı, testi belirlenmemiş durumda ve piyasaya arz ediliyor. Bizim bu maskelerle ilgili en büyük endişemiz, kullanıcıların bu maskeyi kullanırken korunmaktan çok hasta olmaları" ifadelerini kullandı.

"SİZİ KORUYAYIM DERKEN HASTA EDER"

Balçık bu maskelerin korunmak isteyen kişiyi aksine hasta edebileceğini belirterek, şöyl edevam etti: "Bu ürünlerin sentetik olduğunu düşünüyoruz. Sentetik ürün de partikülleri kendisine doğru çeker. Çektiği bu partiküller de solunum yoluyla sizin ciğerlerinize gider. Dolayısıyla sizi iyileştireyim, koruyayım derken hasta eder. Onun için bu ürünleri kullanırken son derece dikkat etmeniz lazım. Bunların steril ve partikül sayısı düşürülmüş odalarda üretilmiş olması gerekir. Mesela cerrahi maskeler kuralları içerisinde üretiliyor. Ultrasonik yapıştırıcı kullanılıyor, üç katlıdır, arasında filtrasyonu var, yüzde 85-90 civarında bakteri ve virüsü süzme özelliği var. Bu sebepten dolayı bu tür cerrahi maskeleri almanızı istiyoruz. Aldığınız kutuların üzerinde de 'CE' işareti, tanımlama numarası ve ÜTS (Ürün Takip Sistemi) belgesini arayın. Yani barkodunu okuttuğunuz zaman Ürün Takip Sistemi'nin içerisinde olup olmadığını kontrol edin. Bunları  olan maskeler için rahatlıkla kullanabilirsiniz diyebiliriz. Çünkü bunlar üretilirken kumaş üreticisinden başlayıp ürün mamul hale gelene kadar olan her şey kontrol altındadır. Ama bu nano yüz maskeleri dediğimiz maskelerin hiçbir şekilde kontrolü olmadığı gibi, piyasaya da arzları son derece tehlikeli. Bununla ilgili bakanlığımızın da harekete geçmesi gerektiğini düşünüyorum. Aksi takdirde ben kendimi koruyayım derken, inanın hasta olabilirsiniz. Çünkü bunlar sentetik olması sebebiyle elektriklenme yapıp ortamdaki bakteri ve virüsü size doğru çekebilir."

"ÜRÜN TAKİP SİSTEMİ'NDE KAYDI YOK"Maskeleri Ürün Takip Sistemi'nde aratan ve bir kayıt bulamayan Balçık, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Bunların hangi ortamlarda paketlendiği ve dikildiği sosyal medyada da yayınlandı. Aslında zaten maskelerin dikilmemesi lazım. Ultrasonik yapıştırıcılarla kenarlarının yapıştırılması lazım. Fakat bu maskeler son derece kontrolsüz bir şekilde üretiliyor. Gördüğünüz üzere üstünde 'steril edilmiştir' yazıyor. Sterilize işleminin belirli kurallar ile yapılması gereken bir işlemdir. Bu işlem olduğu zaman zaten üzerinde CE işareti olması lazım. Avrupa Birliği'nin atamış olduğu onaylı kuruluşlar tarafından yapılan sterilize işlemleri bile denetleniyor. Buraya 'sterile edilmiştir' yazılmış, nasıl sterilize ettiniz? Yıkayarak mı? Yıkayarak sterilize işlemi olmaz. Yıkayarak sadece temizlik yapabilirsiniz. Bu arkadaşlar buraya bunu yazarak halkımızı yanıltmış durumdalar. Onun için kumaşından üretim aşamasına kadar her şeyin adım adım takip edilmesi ve kontrol edilmesi gerekir. Bağımsız laboratuvarlarda testlerinin yapılması gerekir, bu şekilde piyasaya arz edilebilir. Dikiş makinesiyle üretilen maskelerin de sakıncaları var. İğne deliklerinden virüs ve bakteri girebilir, oralarda yaşayabilir. Bunların olmadığına dair elinizde bilimsel kanıtların olması lazım. Aksi taktirde siz insanlara 'alın, kendinizi koruyun' derken, 'alın, kendinizi hasta edin' demiş oluyorsunuz. Bu nano maskeler boyalı bir kumaş. Bu kumaşın üzerindeki boyanın yüzünüzle temasında herhangi bir alerji yapmadığını ve vücudunuza herhangi bir zararı olmadığını gösteren belgelerin de olması lazım. Aksi taktirde yüzünüzde tahribat ve tahriş yapabilir. Vücudunuza kimyasal madde girmesine neden olabilir. Ayrıca maskelerin üreticilerinin ismi, iletişim numarası, adresi gözükmüyor. Bakın barkod numarasını Ürün Takip Sistemi'nden okutuyorum, böyle kayıtlı bir ürünün olmadığını gösteriyor. Şu an şikayet butonu çıkmış durumda. Ürünün kaydı, şikayet numarası hiçbir şekilde yok. Ürünü şikayet etmek istesek bile edebileceğimiz bir merci yok. Süratle bu ürünlerin piyasada arzını yasaklamak lazım."

Görüntü Dökümü-------------TOBB Tıbbi Cihaz Medikal Sektör Başkan Yardımcısı Veysi Cengiz Balçık ile röp-Nano yüz maskesi-Kullanılması gereken cerrahi yüz maskesi

-Genel ve detay görüntüler


- İstanbul

Kaynak: DHA

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