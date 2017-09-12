Kaydettiği mutlu kareler acısı oldu



ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir otelde tatil yapan 51 yaşındaki Hilmi Torun,katıldığı Türk gecesinde halay çekerken fenalaşıp hayatını kaybetti. Bu sırada cep telefonuyla çekim yapan Günay Torun, eşinin ölüm anını saniye saniye kaydetti.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde Devlet Hastanesi'nin röntgen bölümü sorumlusu bir çocuk babası Hilmi Torun eşi Günay Torun ile birlikte tatil için 5 gün önce Manavgat'ta bir otele geldi. Torun çifti tatillerinin son gecesinde havuz başında düzenlenen Türk gecesi eğlencesine katıldı. Otel müşterilerinin oluşturduğu halay dairesine girerek Şeyh Şamil oynayan Torun, ikinci kez halaya katıldığı anda biranda fenalaşarak yere yığıldı. Bu sırada cep telefonuyla çekim yapan Günay Torun, olayı saniye saniye kaydetti.

Başı beton zemine çarpan Hilmi Torun'a ilk müdahale tatilciler arasında bulunan bir doktor ve hemşire tarafından yapıldı. Ambulansla Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Torun, tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Torun'un, beyin kanaması sonucu yaşamını yitirdiği belirlendi. Yakınları tarafından morgdan alınan Torun'un cansız bedeni defnedilmek üzere Bursa'ya götürüldü.