Kaybolduktan sonra sağ bulunan kız çocuğu ve ağabeyi için acil koruma kararı alındı Bulancak Kaymakamlığı, kaybolduktan sonra sağ bulunan Elif Akbayrak ile ağabeyi Hasan Akbayrak için acil koruma kararı alındığını bildirdi.

Bulancak Kaymakamlığı, kaybolduktan sonra sağ bulunan Elif Akbayrak ile ağabeyi Hasan Akbayrak için acil koruma kararı alındığını bildirdi.

Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, Aydındere beldesine bağlı Semen yaylasında 24 Temmuz tarihinde kaybolan Elif Akbayrak'ın bulunmasının ardından Giresun Valisi Enver Ünlü'nün, Elif ve ağabeyi Hasan Akbayrak'ın eğitim ve sosyal hayatlarını güvenli ve sağlıklı bir ortamda sürdürmesinin sağlanması talimatı verdiği, bunun üzerine Bulancak Kaymakamlığı Sosyal Hizmetler Müdürlüğü uzmanlarının adı geçen çocukların aile, okul ve sosyal çevrelerinde çok sayıda görüşme yaptıkları belirtildi.

Açıklamada, yapılan görüşmelerden elde edilen bilgiler üzerine, Elif ve Hasan Akbayrak kardeşlerin mevcut yaşam koşullarının psikolojik ve ruhsal gelişimlerini olumsuz etkilediği kanaati oluştuğu vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Çocuklarımız Elif ve Hasan Akbayrak için acil korunma kararı alınmış ve çocuklarımız 26 Temmuz günü itibariyle devletimizin şefkat ve himayeleri altına alınmıştır. Kamuoyunun bilgi ve takdirlerine arz olunur."

Kaynak: AA