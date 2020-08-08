Kaybolduktan 5 gün sonra bulunan 10 yaşındaki çocuğa bisiklet sürprizi
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Kaybolduktan 5 gün sonra bulunan 10 yaşındaki çocuğa bisiklet sürprizi

- Kaybolduktan 5 gün sonra bulunan 10 yaşındaki çocuğa bisiklet sürprizi Babasına maddi destek olmak için iş bulmak amacıyla Şanlıurfa'daki evinden ayrıldıktan 5 gün sonra polisler tarafından Gaziantep'te bulunan 10 yaşındaki çocuğa bisiklet hediye edildi.

08.08.2020 13:26 | Son Güncelleme: 08.08.2020 14:04

- Kaybolduktan 5 gün sonra bulunan 10 yaşındaki çocuğa bisiklet sürprizi

ŞANLIURFA - Babasına maddi destek olmak için iş bulmak amacıyla Şanlıurfa'daki evinden ayrıldıktan 5 gün sonra polisler tarafından Gaziantep'te bulunan 10 yaşındaki çocuğa bisiklet hediye edildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Osmanlı Mahalleisnde yaşayan 10 yaşındaki Hüseyin Alpak, evden ayrıldıktan 5 gün sonra Gaziantep'te bulundu.

Sevindirici haber Gaziantep'ten geldi

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şehirler arası otobüs terminalinde bulunan 10 yaşındaki Hüseyin Alpak, ailesine teslim edildi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ekipleri, ailesi tarafından Şanlıurfa'daki evlerine getirilen çocuğu ziyaret etti. Çocukla görüşen Şanlıurfa Gençlik ve Spor İl Müdürü Halil Eren, bir daha böyle şeyler yapmaması tavsiyesinde bulunarak herhangi bir sıkıntısı olduğu takdirde kendisini aramasını söyledi.

Çocuğa bisiklet ve spor malzemesi hediye edildi

Şanlıurfa Gençlik ve Spor İl Müdürü Halil Eren, küçük çocuğa bir adet bisiklet ile içerisinde eşofman takımı olan bir spor çanta hediye etti. Hediyelerini alan küçük Hüseyin, bir daha evden kaçmayacağı sözü verdi. Çocuğun babası Salih Alpak'la da görüşen Eren, sıkıntıları olduğunda mutlaka kendilerine bildirmelerini istedi.

Kaybolduktan 5 gün sonra bulunan 10 yaşındaki çocuğa bisiklet sürprizi

Kaynak: İHA

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