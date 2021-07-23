Kaybolduktan 2 gün sonra cansız bedeni bulunan tıp öğrencisi Onur Alp Eker'in otopsisi yapılacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kaybolduktan 2 gün sonra cansız bedeni bulunan tıp öğrencisi Onur Alp Eker'in otopsisi yapılacak

İhlas Haber Ajansı / Ali Nargüner - Haberler | Güncel

Kaybolduktan 2 gün sonra cansız bedeni bulunan tıp öğrencisi Onur Alp Eker'in otopsisi yapılacak Ankara'da Kurban Bayramının ilk günü kaçan kurbanlık koyunu yakalamak için peşinden giden ve kendisinden 2 gün boyunca haber alınamamasının ardından dün gece cansız bedeni dere yatağı kenarında...

Kaybolduktan 2 gün sonra cansız bedeni bulunan tıp öğrencisi Onur Alp Eker'in otopsisi yapılacak

ANKARA - Ankara'da Kurban Bayramının ilk günü kaçan kurbanlık koyunu yakalamak için peşinden giden ve kendisinden 2 gün boyunca haber alınamamasının ardından dün gece cansız bedeni dere yatağı kenarında bulunan tıp öğrencisi Onur Alp Eker'in cansız bedeni yapılacak olan otopsinin ardından toprağa verilecek.

Pursaklar'ın Yeşilova Mahallesi'ndeki dedesinin evine bayram tatili için gelen 20 yaşındaki Onur Alp Eker, dedesi Zühtü Erdoğan ile birlikte ahırdaki kurbanlık koyunu kesmek için dışarıya çıkardı. Dağlık alana doğru kaçan koyunun peşinden giden Eker'den haber alınmaması üzerine ekiplere haber verildi. 150'den fazla personelin katıldığı 2 günlük arama kurtarma çalışmaların sonunda Eker'in cansız bedeni dere yatağı kenarında bulundu.

Eker'in cansız bedeni kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp'a getirildi. Tıp öğrencisi olan Eker'in naaşı burada yapılacak otopsinin ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. Eker'in acılı ailesi ile yakınlarının ise Adli Tıp Kurumu önündeki bekleyişi devam ediyor.

Kaybolduktan 2 gün sonra cansız bedeni bulunan tıp öğrencisi Onur Alp Eker'in otopsisi yapılacak
Kaybolduktan 2 gün sonra cansız bedeni bulunan tıp öğrencisi Onur Alp Eker'in otopsisi yapılacak
Kaybolduktan 2 gün sonra cansız bedeni bulunan tıp öğrencisi Onur Alp Eker'in otopsisi yapılacak
Kaybolduktan 2 gün sonra cansız bedeni bulunan tıp öğrencisi Onur Alp Eker'in otopsisi yapılacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali Nargüner

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Nimetullah Erdoğmuş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Derya Uluğ Düm Tek Tek Ahmet Kural Serra Arıtürk
Spor Arda Turan Mesut Özil Metin Oktay Alper Yılmaz Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kaybolduktan 2 gün sonra cansız bedeni bulunan tıp öğrencisi Onur Alp Eker'in otopsisi yapılacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.7.2021 13:11:16. #1.15#

title